Velocità fino a 6Gbps ai tuoi vecchi dischi da 2,5 pollici con il case esterno USB-C

11 Agosto 2021 – 19:49

Su Amazon è disponibile un ottimo case per hard disk interni da 2,5 pollici con interfaccia USB-C compatibile anche con le console da gioco.

The post Velocità fino a 6Gbps ai tuoi vecchi dischi da 2,5 pollici con il case esterno USB-C appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico