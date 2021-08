Samsung presenta i nuovi Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, ma dice addio al Note

11 Agosto 2021 – 18:04

Gli aficionados del marchio coreano Samsung sanno bene che il mese di agosto è da sempre il momento in cui viene svelato il Galaxy Note, il telefono business con il pennino capace di raccogliere consensi e apprezzamenti. I tempi, però, sono cambiati e adesso l’estate porta in dote altro, ovvero l’ultima generazione dei dispositivi pieghevoli, i Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Il cambio di strategia ha diverse ragioni: la prima, una razionalizzazione dei terminali in un periodo difficile caratterizzato dalla crisi della componentistica di base; la seconda, l’ampliamento dell’utilizzo della S-Pen, che ora è compatibile con i Galaxy S21 e il Galaxy Z Fold3; la terza, l’intenzione di Samsung di concentrare l’attenzione sui modelli pieghevoli dove il brand è per ora senza rivali (fatta eccezione per Motorola, anche se con un ampio margine di distanza). La volontà di rendere sempre più accessibili questi prodotti è chiaramente dimostrata dal Galaxy Z Flip 3, che ha avuto una significativa riduzione di prezzo a fronte di un buon aggiornamento estetico e tecnico. Il pieghevole chic punta a sedurre una platea ampia ed eterogenea strizzando l’occhio soprattutto al pubblico femminile.

Gli ingeneri dell’azienda di Seoul hanno lavorato parecchio per rendere più resistenti all’usura i nuovi terminali. Le scocche adesso sono in Armor Aluminium, a cui si aggiunge il Corning Gorilla Glass Victus che garantisce la massima protezione dai graffi e dalle conseguenze delle cadute accidentali. Senza contare una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato, che ottimizza il rendimento dello schermo del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3, e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni. Non da ultimo, i nuovi telefoni acquisiscono la certificazione IPX8 diventando impermeabili.

Compatto, elegante, moderno, lo Z Flip 3 viene ora equipaggiato con un display esterno più ampio da 1,9 pollici e attrezzato con un comparto fotografico di maggiore qualità (la principale è una grandangolare da 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8). Sale anche il refresh del display da 6,7 pollici a 120 Hz. Migliorie sono annunciate nella riproduzione sonora con uno speaker stereo Dolby Atmos e nuove funzionalità in modalità Flex (quando il telefono è piegato a 90°) come, per esempio, la possibilità di effettuare riunioni più semplici con Microsoft Teams o aumentando la produttività multitasking con Microsoft Outlook.

L’aumento di funzionalità, produttività e multitasking è anche il punto di forza del nuovo Galaxy Z Fold3 5G. Samsung non ha solo portato la S-Pen anche su questo telefono, lo ha anche dotato di un display Infinity Flex da 7,6 pollici con fotocamera sotto lo schermo. Con la nuova tecnologia Eco, lo schermo è poi il 29% più luminoso e consuma meno energia rispetto al modello precedente, mentre con il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, gli utenti beneficiano di una maggiore fluidità.

Il design dello smartphone è rimasto sostanzialmente invariato, nonostante abbia subito un minimo alleggerimento (271 grammi, otto in meno del precedente) e lo spessore è sceso di qualche decimale (-0,5 mm quando è aperto). Rimane, quindi, un oggetto piuttosto importante rivolto comunque a chi cerca un prodotto avanzato. Anche il prezzo è premium, si parte da 1849 euro per la versione 12+256 GB, 100 euro in più per salire a 512 GB di memoria d’archiviazione. Tre i colori disponibili: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver. Interessante la promozione per il preordine dall’11 al 26 agosto. Viene incluso un anno di servizio Samsung Gare+, 100 euro di sconto, fino a 450 euro di valutazione dell’usato, Note Pack comprensivo di Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W (per un valore commerciale di 89,99 euro).

Il Galaxy Z Flip3 sarà disponibile in diversi colori: Cream, Green, Lavender e Phantom Black, a cui si aggiungono Gray, Pink e White in esclusiva sul sito Samsung.com. Il prezzo di base per la configurazione 8+128 GB è 1099 euro, che diventano 1149 per la versione 8+256 GB. Anche in questo caso con la promozione (e 100 euro di sconto), un anno di servizio Samsung Care+ e fino a 450 euro di valutazione dell’usato.

In occasione del lancio estivo Samsung ha annunciato anche la disponibilità del nuovo smartwatch Galaxy Watch4 (da 269 euro), anche in versione Classic (da 399 euro), e le Galaxy Buds2 con cancellazione attiva del rumore al costo di 149 euro.

