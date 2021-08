Lo smartphone 4G più piccolo al mondo

11 Agosto 2021 – 12:04

Andare controtendenza è una scelta complicata e affasciante allo stesso tempo, anche se farlo nel settore degli smartphone può rivelarsi un azzardo. Diventato il primo schermo quotidiano per centinaia di milioni di persone, il telefono continua a ingrandirsi: lo dimostrano i tentativi di dispositivi flessibili con doppio display. Tuttavia, come c’è chi ancora rimpiange i tasti del BlackBerry, c’è anche chi vorrebbe disporre di un modello compatto. A loro è dedicato Mint, lo smartphone 4G più piccolo sul mercato, con display da tre pollici.

Un dettaglio che lascia intuire l’ingombro minimo del telefono, grande come una carta di credito (89,5 x 45,5 x 11,5 millimetri per un peso di 75 grammi), firmato dalla cinese Mony, che è tascabile ma pure assai limitato per l’utilizzo quotidiano. Al di là della risoluzione dello schermo (854 x 480 pixel) e del chip MediaTek a 28 nm, dai tre gb di ram ai 64 gb di storage (espandibile fino a 128GB), passando per la doppia fotocamera, con obiettivo posteriore da cinque megapixel e selfie camera da 2 MP, le specifiche lasciano poco all’immaginazione.

Ci sono gps, bluetooth e la porta usb-c per la ricarica, ma dall’altra parte la batteria da 1250 mAh e addirittura il sistema operativo Android 9 lo rendono in sostanza una soluzione praticabile nei mercati in via di sviluppo, dove la possibilità di possedere uno smartphone e relativa connessione internet può far davvero la differenza. A ogni modo, se qualche curioso volesse prenotare Mint, qui costa 84 euro, con spedizione programmate da novembre.

The post Lo smartphone 4G più piccolo al mondo appeared first on Wired.

Fonte: Wired