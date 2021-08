Le ostriche sembrano molto ghiotte di microplastiche. Ed è un grosso problema

11 Agosto 2021 – 9:04

(foto: Ben Stern/Unsplash)Siamo quello che mangiamo. E il problema potrebbe essere proprio questo: uno studio dell’Università di Portsmouth ha infatti scoperto che la quantità di microplastica negli alimenti generalmente stimata dagli scienziati potrebbe essere stata sottovalutata. Gli organismi marini che fanno parte della nostra alimentazione, come le ostriche, si ciberebbero più volentieri del previsto di microplastiche ricoperte da batteri, che le renderebbero molto più simili alle alghe. In questo modo, oltre a essere una minaccia per gli ecosistemi marini, i rifiuti di plastica funzionerebbero anche da veri e propri “cavalli di Troia”, vettori che trasportano microrganismi potenzialmente dannosi lungo la catena alimentare e che potrebbero minacciare direttamente la nostra salute. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment.

Il problema della plastica

Coniato nel 2004 dall’ecologo marino Richard Thompson, il termine microplastiche si riferisce a particelle di plastica più piccole di 5 millimetri di diametro, inizialmente trovate sulle spiagge britanniche, ma, nel corso degli anni, individuate praticamente ovunque venissero cercate: negli oceani profondi, nella neve artica, nel ghiaccio antartico, nei crostacei, nel sale da cucina, nell’acqua potabile e nella birra. Si trovano dappertutto, quindi, e non è semplice liberarsene. Questi piccoli frammenti di plastica, infatti, potrebbero impiegare decenni o più per degradarsi completamente.

La presenza di microplastiche negli ambienti marini è proporzionale alla quantità di plastica prodotta dall’essere umano. In effetti, la produzione di plastica è aumentata drasticamente nel corso degli ultimi decenni (dal 2 megatonnellate negli anni Cinquanta, a 350 nel 2017) e, come diretta conseguenza, nel tempo è aumentata anche la produzione di rifiuti a base di plastica, che spesso e volentieri finiscono in mare. Una volta in acqua, la plastica si degrada in pezzi più piccoli, fino a generare le microplastiche. L’ingresso di detriti di plastica nell’ambiente marino e l‘inquinamento da microplastiche destano non poca preoccupazione all’interno della comunità scientifica e sono diventati un tema di ricerca molto importante, contando numerosi studi sugli impatti dell’ingestione di microplastiche sugli organismi che popolano gli ecosistemi e sulla salute umana.

Microplastiche più “appetibili”

Molte delle ricerche sulle microplastiche, tuttavia, utilizzano le cosiddette microsfere vergini, ovvero sfere di diametro inferiore ai 5 mm costituite di sola plastica, che però non riflettono la situazione reale: negli ecosistemi marini, infatti, le microplastiche vengono rapidamente colonizzate da comunità microbiche, che finiscono per rivestire completamente questo tipo di rifiuti. I ricercatori, quindi, hanno voluto verificare se la presenza di un rivestimento fatto di microrganismi (più precisamente, un biofilm – una specie di pellicola che formano numerosi tipi di batteri e che, per esempio, è responsabile di molte infezioni ospedaliere – di Escherichia coli) rendesse le microplastiche più appetibili alle ostriche autoctone europee (Ostrea edulis).

L’esperimento è stato condotto in condizioni di laboratorio, e i risultati non sono stati incoraggianti: le ostriche contenevano 10 volte più plastica se esposte alle microsfere rivestite di biofilm. I ricercatori hanno ipotizzato che, in questo modo, le microplastiche possono apparire alle ostriche più simili al cibo, favorendone l’ingestione. Secondo gli studiosi sembra essere questa la situazione più vicina alla realtà dei nostri ambienti marini.

Come un cavallo di Troia

A fronte di questi dati, i ricercatori hanno provato a trarre delle implicazioni sulla catena alimentare e sulla salute umana, e non sono delle migliori. L’ingestione di microplastiche, infatti, non è solo dannosa per gli organismi marini, ma può influire anche sulla nostra salute. La plastica, infatti, non degradandosi in acqua, può essere ingerita tal quale attraverso le ostriche.

È da sottolineare che lo studio non ha rilevato, nel breve termine, un accumulo di microplastiche nei tessuti delle ostriche, ma esse potrebbero avere la capacità di trasportare agenti patogeni in un’ampia gamma di organismi (tutti quelli a valle della catena alimentare, in effetti). “Quello che abbiamo scoperto è che la microplastica è davvero il cavallo di Troia del mondo marino – dice Joanne Preston, ricercatrice senior dello studio -. Mentre la plastica pulita ha avuto un impatto minimo sull’alimentazione delle ostriche, le cose sono cambiate con la microplastica rivestita di biofilm. Sappiamo che le microplastiche possono essere il meccanismo attraverso il quale i batteri si concentrano nelle acque costiere, e questo dimostra che sono più facilmente assorbiti dai crostacei e possono essere trasferiti all’uomo o ad altre forme di vita marina“. Il passo successivo, adesso, è studiare proprio il trasferimento di microrganismi nella catena alimentare attraverso la plastica in modo più dettagliato.

