Le migliori retro console in versione mini

11 Agosto 2021 – 12:04

(Foto: A500 Mini)Quali sono le migliori retro console sulle quali puntare per tuffarsi a bomba nel mare della nostalgia? Sono numerosi i modelli che puntano su un’estetica che riproduce in modo fedele – seppur in scala – quella dei dispositivi originali e che offrono una raccolta precaricata dei giochi più amati. L’ultima in ordine di tempo è Amiga 500 alias A500 Mini con tanto di mouse originale, che uscirà a inizio 2022 con 25 giochi al costo di 130 euro. Ecco le altre già acquistabili.

Nota bene: attenzione al prezzo, perché alcuni rivenditori (anche su Amazon) lo piazzano a più del doppio, lucrando sulle scorte limitate.

Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System

(Foto: Nintendo)La versione rétro ma moderna del mitologico Nes (qui la nostra recensione) può collegarsi alla tv dal cavo hdmi che supporta alta definizione e frequenza di aggiornamento, e include una raccolta di 30 giochi classici. C’è un sistema di autosalvataggio per non perdere i progressi. Costa 60 euro, qui le offerte su Amazon e anche su GameStop.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System

(Foto: Nintendo)In alternativa c’è Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, a prezzi simili al Nes Mini, con giochi precaricati come Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid e Final Fantasy III, qui le offerte.

Sony Playstation Classic

(Foto: Sony Playstation Classic)Sembra un modellino decorativo, invece Playstation Classic è una vera riproduzione in miniatura e funzionante della prima gloriosa console di Sony. A bordo, 20 giochi precaricati come Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Tekken 3 o Tom Clancy’s Rainbow Six. C’è anche il doppio controller, si trova a circa 100 euro online, qui le offerte su Amazon. E qui la nostra recensione.

Sega Megadrive Mini

(Foto: Sega Megadrive Mini)Ecco anche l’amato Megadrive di Sega, nella seconda versione mini che include persino i controller in perfetto stile vintage. Sono 40 i titoli a bordo, tra cui l’immancabile Sonic the Hedgehog e i vari Castlevania, Tetris e Virtua Fighter 2. Il prezzo è di 80 euro, et voilà le offerte su Amazon e su GameStop.

THEC64 Mini

(Foto: The C64)Infine, la versione mini dell’iconico Commodore 64, ossia TheC64 Mini, proposta da Retro Games con la sua inconfondibile scocca incastonata in una tastiera (non in scala), il controller con manopola che scava solchi nel palmo della mano e un suggestivo filtro per trasformare i moderni schermi in vecchi monitor Ctr. Il prezzo è di 60 euro, queste le offerte su Amazon.

The post Le migliori retro console in versione mini appeared first on Wired.

Fonte: Wired