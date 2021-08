Apple vs Corellium: fine dello scontro legale

11 Agosto 2021 – 13:49

Apple e Corellium hanno firmato un accordo che pone fine allo scontro legale iniziato nel 2019 e che riguarda il tool per creare iPhone virtuali.

