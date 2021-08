Xiaomi svela il top di gamma Mix 4, con fotocamera sotto al display

10 Agosto 2021 – 18:04

(Foto: Xiaomi)Dall’alto della posizione di nuovo leader europeo (e italiano) del segmento smartphone, Xiaomi ufficializza il tanto atteso top di gamma Xiaomi Mix 4, che porta in dote lo stato dell’arte a dimensione mobile con un design curato, un hardware massiccio, un sensore principale posteriore da 108 megapixel e, soprattutto, la fotocamera anteriore nascosta al di sotto del display. È stato lo stesso fondatore del brand, Lei Jun, a presentare in streaming la nuova ammiraglia per il mercato cinese: come di consueto, il debutto avverrà in patria per poi abbracciare il resto del mondo a stretto giro di posta. Insieme allo smartphone è stata svelata anche una nuova versione del tablet Mi Pad giunto alla quinta versione, con un eccellente schermo da 11 pollici ad alta risoluzione (2560 x 1600 pixel), supporto Dolby Vision e hdr, e un aggiornamento da 120 Hz.

Ma il vero protagonista dell’evento è stato senza ombra di dubbio proprio Xiaomi Mix 4, che conferma le ultime indiscrezioni mettendo sul piatto quella che Xiaomi chiama Cup, ossia Camera Under Panel, e che finora avevamo conosciuto come Usc, ovvero Under Screen Camera con il sensore piazzato sotto la superficie del display, nella porzione superiore del fronte, per evitare tacche, fori o sistemi periscopici. Così come mostrato da Oppo, anche Xiaomi punta su pixel di forma differente (in questo caso, a diamante) per diminuire la rifrazione della luce insieme alla diminuzione della densità sull’area. La risoluzione della selfie camera è di 20 megapixel, con pixel di grandi dimensioni da 1,6μm; nella parte inferiore, sempre sotto allo schermo, c’è anche lo scanner delle impronte digitali.

(Foto: Xiaomi)Il resto dell’hardware è di altissimo livello, con display da 6,67 pollici fhd+ anche qui con Dolby Vision, hdr 10+ e 120 Hz, il chip Snapdragon 888+ con modulo 5G, la scelta tra otto o 12 gb di ram e 128, 256 o 512 gb di memoria interna (sempre di tipo veloce) e l’interfaccia Miui 12.5 basata su Android 11. Oltre all’elaborato display composito, gli altri due punti di forza di questo modello sono la batteria da 4500 mAh con ricarica lampo da 120 watt (anche senza fili a 50 watt) e una tripla fotocamera posteriore da 108 megapixel, 13 megapixel ultragrandangolare e tele stabilizzato da otto megapixel.

(Foto: Xiaomi)Completano il quadro un doppio speaker con audio Harman Kardon e supporto hi-res, l’nfc, il bluetooth 5.2 e la certificazione per la resistenza ad acqua e polvere ip68. Insomma, tanta qualità e un design accattivante nei colori bianco, nero e grigio in ceramica a costi che non saranno eccessivamente gonfiati, come da tradizione Xiaomi. Quelli cinesi partono da 4999 rmb, ovvero circa 660 euro, per la versione base da otto gb e 128 gb, fino a 6299 rmb, ovvero 830 euro circa, per la 12 gb e 512 gb. Più che probabile che i prezzi italiani – annunciati fra non molto – subiranno un leggero ritocco verso l’alto, senza però raggiungere quelli dei rivali da Apple a Samsung, che è attesa al varco domani sera con i nuovi pieghevoli.

(Foto: Xiaomi)La chicca finale dell’evento è stata la presentazione di CyberDog, ovvero un cane robot programmabile ispirato evidentemente a quello (inquietante) di Boston Dynamics. Salito sul palco a fianco di Lei Jun, l’automa quadrupede è mosso da un chip Nvidia, incorpora 11 sensori, gps e sistema di navigazione per riconoscere e evitare gli ostacoli mentre segue l’utente. Può anche riconoscere le espressioni facciali grazie alla fotocamera ad alta risoluzione e identificare il proprio “padrone” nella folla. Ne saranno prodotti 1000 esemplari e saranno venduti a 9999 rmb (circa 1300 euro).

