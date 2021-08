Windows 11 su macOS con Parallels Desktop 17

10 August 2021 – 10:11

Parallels Desktop 17 permette di creare macchine virtuali con macOS Monterey e Windows 11 su computer Mac con chip Apple M1 e Intel.

Fonte: Punto Informatico