L’intera mappa di Gta 5 riprodotta fedelmente con una stampa 3D

10 August 2021 – 11:30

(Foto: Dom Riccobene)Il creativo Dom Riccobene ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi titoli preferiti con una vera e propria opera d’arte: una rappresentazione fedele ed estremamente dettagliata dell’intera mappa di Gta 5, dopo un lungo lavoro di raccolta dati nel gioco e una successiva stampa di ogni singolo edificio, strada e rilievo grazie alle stampanti 3D.

Il passo più difficile dell’intero processo non è stato quello della produzione, quanto la raccolta dati: Riccobene, infatti, ha percorso ogni singolo metro nel gioco per rilevare quelli topografici, proprio come nella realtà, sfruttando un apposito script messo a punto ad hoc per ricavare ogni informazione possibile. Visto che molte aree sono inaccessibili e si deve fare i conti con pericoli vari, il creativo ha utilizzato i vari mod per risultare inattaccabile, per rimuovere tutta l’acqua da fiumi, laghi e coste e, soprattutto, per spostarsi più velocemente.

Il risultato? Ben 500 milioni di punti individuali messi in cascina in 300 ore, che hanno fatto da base solida per la rappresentazione digitale del mondo di Rockstar Game. Queste informazioni nude e crude sono state miscelate con coordinate gps realistiche per ottenere latitudini, longitudini e elevazioni realistiche come quelle che si possono trovare nel mondo 1.0.

https://twitter.com/DomRiccobene/status/1423684471123898372

Ha poi diviso la mappa in varie sezioni, ognuna delle quali è stata stampata in tempi che variavano dall’ora e mezza fino a 12 a seconda della complessità dei rilievi e delle sfumature cromatiche necessarie. L’ambiente urbano è stato quello più ostico da riprodurre, con i suoi grattacieli, le intersezioni di strade e i passaggi sopraelevati. Dopo altre 125 ore, il lavoro era completato. Il prossimo obiettivo sarà quello di riprodurre l’ancora più complessa mappa di Red Dead Redemption 2.

Nonostante sia uscito ormai otto anni fa, Grand Theft Auto V è ancora giocato da milioni di appassionati ed è spesso al centro di esperimenti e progetti creativi. Basti citare il recente test di miglioramento della grafica del mondo virtuale grazie ai sistemi di machine learning che rendono il gioco un vero e proprio specchio della realtà. Uno dei segreti del successo del titolo di Rockstar Games è un aggiornamento costante soprattutto della piattaforma in multiplayer Gta Online che ha segnato il non indifferente record di sopravvivere a un’intera generazione di console. E Gta 6? Promette faville, ma l’attesa potrebbe essere ancora lunga prima di poterci giocare sui nuovi sistemi Ps5 e Xbox Series X/S.

