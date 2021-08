Instagram Shops inizia a testare le pubblicità dei prodotti

10 August 2021 – 11:23

Instagram shops (immagine: Facebook)Instagram continua a investire energie nella sua attività di e-commerce, Instagram Shops. L’ultima mossa del social network vede il lancio di un nuovo prodotto che permetterà ai venditori di pubblicizzare sull’app i propri prodotti.

Ads in Instagram Shops è un prodotto ancora in fase di test ma, come ha riportato da TechCrunch, la società ha affermato che la novità includerà sia immagini singole, sia l’opzione che permetterà la pubblicazione di uno slideshow. In questa fase di test sono stati selezionati un ristretto numero di inserzionisti negli Stati Uniti per provare il prodotto in vista di un’espansione verso altri mercati prevista per i prossimi mesi.

Instagram Shops è stato lanciato nel 2020 in piena pandemia quando le piccole e medie imprese hanno iniziato a riscoprire l’importanza dell’utilizzo del web per poter continuare la vendita dei propri prodotti. L’idea di e-commerce messa in campo da Facebook sui suoi social network ha previsto fin dall’inizio l’importanza del fattore social. Queste piattaforme, infatti, sfruttano le connessioni tra contatti per consentire agli utenti di poter seguire direttamente i propri marchi e creator preferiti in modo da rimanere sempre aggiornati sui prodotti in vendita.

Ovviamente questo tipo di struttura si presta anche al modello pubblicitario di Facebook. Infatti marchi e creator possono ottenere una copertura più ampia sponsorizzando i propri prodotti in modo da raggiungere più clienti possibili.

Menlo Park ha spiegato che, come gli altri prodotti pubblicitari di Instagram, Ads in Instagram Shop verrà lanciato con un modello auction-based. Gli annunci verranno visualizzati solo sui dispositivi mobili, poiché la scheda Negozio di Instagram è una funzionalità non fruibile sulla versione desktop di Instagram. Inoltre, il numero di annunci visualizzati da un singolo consumatore dipenderà dal suo utilizzo di Instagram e da quante persone fanno acquisti tramite lo shop del venditore.

Facebook, infine, prevede di monitorare la reazione dei consumatori a questa novità al fine di bilanciare annunci e contenuti evitando di far pesare la troppa pubblicità all’interno del social network. La società non ha ancora rivelato la finestra temporale esatta nella quale intende diffondere gli annunci pubblicamente, ma afferma che il piano è quello di espandere il nuovo formato agli inserzionisti di altri mercati non statunitensi nei prossimi mesi.



