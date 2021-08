Green Pass e Back to School: supporto dal Ministero

10 Agosto 2021 – 19:49

Il Ministero dell’Istruzione assicura che garantirà il necessario supporto alle scuole per la gestione dei controlli relativi al Green Pass.

Fonte: Punto Informatico