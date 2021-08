Fra 80 anni le isole del Pacifico potrebbero essere spazzate via dal climate change

10 Agosto 2021 – 18:04

Una strada sull’isola di Efate, nel Pacifico, distrutta da un ciclone (Foto: Greenpeace)Figi, Samoa e Hawaii sono solo alcuni dei piccoli stati insulari del Pacifico che potrebbero venire sommersi dalle acque e scomparire per sempre dalla faccia del pianeta, se l’umanità non sarà in grado di contenere il riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi centigradi. In base al drammatico rapporto pubblicato il 9 agosto dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Ipcc) questo evento catastrofico potrebbe accadere entro i prossimi 80 anni.

Le isole del Pacifico sono tra le vittime innocenti che rischiano di subire alcuni degli effetti più devastanti dovuti al riscaldamento globale. Anzi, in realtà li stanno già subendo. Secondo un nuovo studio prodotto da Greenpeace Australia Pacific, questa regione è tra quelle che producono meno emissioni di carbonio al mondo, solo lo 0,23% del totale, ma che è stata più colpita dagli eventi climatici estremi. Maree anomale, cicloni, siccità prolungata e un generale aumento della salinità delle falde acquifere – che renderebbe queste isole quasi completamente aride e inabitabili – sono solo le prime avvisaglie del disastro ambientale che porterebbe alla completa scomparsa di questi unici e preziosi ecosistemi.

“Il rapporto dell’Ipcc è molto allarmante”, ha detto al Guardian l’ambasciatore delle Figi alle Nazioni Unite, Satyendra Prasad “ha evidenziato come gli eventi catastrofici che potrebbero colpire il Pacifico sono più vicini di quanto pensassimo e che le nostre stime sono state anche troppo ottimiste”. Il report dell’organizzazione ha infatti delineato cinque scenari possibili, basati su diversi livelli di emissioni di gas serra. Nello scenario che considera i livelli più alti, il riscaldamento globale raggiungerebbe i 3,6 gradi, per arrivare fino ai 4,4 gradi oltre i livelli preindustriali in circa 80 anni. In questo scenario, il livello del mare si innalzerebbe così tanto da inghiottire molte delle isole del Pacifico, costringendo i circa 10 milioni di persone che vivono in quei luoghi a migrare sulle terre continentali. Nell’ipotesi intermedia, le temperature supererebbero comunque i 2 gradi e, anche in questo caso, aumenterebbero ulteriormente l’intensità e la frequenza degli eventi climatici estremi in tutto il mondo.

“Inondazioni e tempeste catastrofiche si stanno già verificando a una frequenza considerevole nell’area del Pacifico”, ha detto ancora Prasad “eventi estremi che capitavano una volta in 50 o 100 anni hanno cominciato a ripetersi una volta ogni 10. Possiamo già prevedere che cicloni, super cicloni e siccità diventeranno ancora più frequenti e intensi in questa zona”. Per evitare la catastrofe ambientale, gli accordi di Parigi sul clima hanno posto come obiettivo globale quello di contenere le temperature entro 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali. Osservando il report dell’Ipcc si può notare quanto questa soglia sia vitale, ma anche fragile, e che solo una lieve oscillazione di 0,5 gradi in più, rispetto a quanto stabilito a Parigi, potrebbe danneggiare irrimediabilmente l’intero pianeta.

