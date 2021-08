Fire TV Stick 4K: comprala a soli 39,99€ | Offerte Amazon

10 Agosto 2021 – 16:50

Va in offerta la Fire TV Stick 4K, la versione più potente della chiavetta smart di Amazon si trova scontata del 33%, a soli 39,99€.

