Catherine Zeta-Jones è Morticia nella serie di Tim Burton Wednesday

10 August 2021 – 11:52

Catherine Zeta-Jones è l’ultima incarnazione di Morticia Addams. Lo ha annunciato con un tweet la piattaforma di streaming Netflix, per la quale Tim Burton dirigerà la serie Wednesday (titolo originale) incentrata sulla diabolica Mercoledì, appunto. La statuaria attrice gallese segue le orme di una manciata di interpreti che hanno prestato le proprie fattezze alla seducente matriarca della famiglia darkettona nata sulle vignette di Charles Addams negli anni ’30 e diventata protagonista della serie di culto La famiglia Addams nel 1966.

https://twitter.com/netflix/status/1424832148733763584

La deliziosa Morticia, elegante e sofisticata lady che ama “prendere la luna” sulla sdraio in giardino di fronte al cimitero, che mozza la testa alle rose, cura amorevolmente la sua pianta carnivora e balla il tango con il devoto marito, è figura iconica e modello di vita per diverse generazioni di donne seguaci di un fascino da selenita. La scelta ci appare azzeccata, Catherine Zeta-Jones potrebbe attestarsi come degna erede della divina Carolyn Jones, che per prima prestò il proprio singolare e minuto volto a Morticia, nonché di Anjelica Huston, la quale ne aveva ripreso il ruolo in un adattamento cinematografico memorabile con Raul Julia nel ruolo di Gomez e Christina Ricci in quelli di Mercoledì. Il resto del cast è composto da Jenny Ortega, famosa per interpretare la versione giovanile della protagonista di Jane the Virgin e qui nei panni della Mercoledì eponima, la lugubre bimba con le trecce che decapita le bambole e cova pensieri di morte.

Gli otto episodi seguono, secondo la sinossi diffusa da Netflix, “la vita scolastica di Mercoledì alla Nevermore* Academy, i suoi tentativi di padroneggiare le capacità psichiche che coltiva, le indagini legate a un mistero che coinvolse i genitori 25 anni prima e una serie di omicidi che terrorizzano la popolazione locale”. Wednesday è diretta dal regista più dark di Hollywood e prodotta da Al Gough e Miles Millar di Smallville. Nel cast anche Luis Guzmán nel ruolo di Gomez, il ricchissimo, gioviale e innamoratissimo marito di Morticia (la sua “querida”) che impazzisce quando lei parla francese.

*Nevermore, ovvero “Mai più” è un verso ricorrente della poesia più famosa dello scrittore dell’orrore Edgar Allan Poe, Il corvo, citata anche ne I Simpson.

The post Catherine Zeta-Jones è Morticia nella serie di Tim Burton Wednesday appeared first on Wired.

Fonte: Wired