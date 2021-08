Boeing Starliner: problema più serio del previsto

10 Agosto 2021 – 19:49

Gli ingegneri della NASA e di Boeing hanno scoperto che 13 valvole del propulsore di Starliner sono rimaste chiuse durante il countdown del lancio.

