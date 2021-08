“Tormentati dai venditori per togliere le recensioni negative su Amazon ”: l’accusa degli utenti

9 Agosto 2021 – 20:29

Tentare di acquistare recensioni positive su Amazon non è l’unica strategia adottata da venditori privi di scrupoli: secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, alcune aziende presenti sul portale sono disposte anche a ritrovare online gli utenti che hanno lasciato una recensione negativa ai loro prodotti, per tormentarli fino a quando non ritirano il loro parere in merito.

Fonte: Fanpage Tech