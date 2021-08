The Suicide Squad – Missione suicida: il cameo sfizioso per i fan di Batman

The Suicide Squad – Missione Suicida, l’attesissimo e funambolesco cinecomic firmato da James Gunn, contempla il cameo di un villain, riconoscibile – auspicabilmente – solo dai consumatori più voraci di fumetti DC. La sua presenza è un easter egg, nonché un piccolo spoiler, quindi sta a voi scegliere se mettervi alla prova e aspettare di vedere il film per (cercare di) scoprirlo da soli oppure cedere alla curiosità (sempre che non vi siate già catapultati in sala nel weekend). La Suicide Squad del regista de I Guardiani della Galassia vede riunito quasi tutto il cast originale, in primis Margot Robbie nei panni dell’irriverente Harley Quinn. Accanto a lei, il rigido Rick Flagg (Joel Kinnaman) e il villano Captain Boomerang (Jai Courtney), circondati dalle new entry: Bloodsport, interpretato dal britannico Idris Elba; Peacemaker, con le fattezze del wrestler John Cena; King Shark, nei cui panni troviamo nientemeno che l’inossidabile Sylvester Stallone.

In questo cinecomic affollato trova posto anche un villain noto ai fan di Batman: Calendar Man, l’Uomo Calendario, figura kitsch tra le più kitsch dei fantasiosi e bizzarri cattivi che popolano le pagine della Dc. Lo si intravede brevemente nella scena in cui la ruvida boss della Suicide Squad Amanda Waller si avvicina alla cella di Polka-Dot Man, l’Uomo a Pois. Quest’ultimo viene preso in giro dallo stesso Calendar Man per il suo look variopinto. Eppure, Calendar Man non è da meno per quanto riguarda l’eccentricità. Il villain dalla testa tatuata era considerato un cattivo un po’ ridicolo rispetto ad altri più temibili tra gli antagonisti di Batman. I suoi crimini sono ispirati alle ricorrenze del calendario. Maniaco dell’almanacco dall’outfit in pendant con la stagione di riferimento, diviene, tuttavia, più pericoloso man mano che il tempo passa.

Calendar Man è, manco a dirlo, interpretato dall’immancabile Sean Gunn, il fratello di James che compare anche ne I Guardiani della Galassia nei panni del Ravager Kraglin (è anche la controfigura che anima in motion-capture Rocket)

