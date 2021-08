Se hai ricevuto questo avviso su WhatsApp, niente panico: è solo un bug

9 Agosto 2021 – 17:29

Diverse persone stanno raccontando di aver ricevuto all'interno dell'app un messaggio che le avvisa di come il loro account sia stato associato a un altro dispositivo. Fortunatamente gli iscritti colpiti dal problema non hanno di che preoccuparsi: non ci sono estranei che tentano di accedere al loro profilo, ma solo un errore di gestione della piattaforma.



Diverse persone stanno raccontando di aver ricevuto all'interno dell' app un messaggio che le avvisa di come il loro account sia stato associato a un altro dispositivo. Fortunatamente gli iscritti colpiti dal problema non hanno di che preoccuparsi: non ci sono estranei che tentano di accedere al loro profilo, ma solo un errore di gestione della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech