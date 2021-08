Recensione Vivo V21 5G, camera frontale al top

9 Agosto 2021 – 12:04

Vivo sembra avere preso lo slancio giusto con la sua nuova generazione di smartphone. Dopo il recente annuncio del top di gamma vivo X60 Pro, ora punta a sedurre i narcisi digitali con un vero e proprio selfie-phone dotato di caratteristiche di fascia media, ma con un look piuttosto premium. Il design, infatti, ricorda l’X60 Pro e replica sia l’ottimo assemblaggio sia la bella sensazione tattile, nonostante la scocca in plastica. Quello che si apprezza maggiormente è la leggerezza (176 grammi) e lo spessore di poco superiore ai sette millimetri. In tasca e in mano sono elementi che si notano. A rendere piuttosto compatto il telefono contribuisce anche il display Amoled HDR10+ da 6,44 pollici con un refresh rate da 90 Hz: prodotto da Samsung, assicura una visualizzazione adeguata di tutti i contenuti con una buona luminosità di picco di 1000 nit.

L’elemento distintivo del prodotto, però, è rappresentato da una camera frontale di tutto rispetto, una delle migliori sul mercato. Stiamo parlando di un sensore da 44 megapixel (pure troppi), che viene accompagnato da un’efficace stabilizzazione ottica e da un doppio led flash. Un vero e proprio kit per catturare foto e video di qualità elevata, pensato principalmente per i content creator. Le camere posteriori sono invece tre: un sensore principale da 64 megapixel (f/1,7 OIS), un super grandangolare da otto megapixel (da 120°) e una lente macro da due megapixel che mette a fuoco con una distanza minima di quattro centimetri. Messe alla prova, consentono di ottenere risultati più che accettabili in tutte le situazioni.

Ovviamente vivo S21 5G dispone di un reparto imaging di medio livello: è privo delle lenti Zeiss – presenti invece sull’X60 Pro –, ma ha una buona funzione Super Night Pro, che interviene adeguatamente negli scatti notturni. I video in 4K si possono realizzare sia con la camera posteriore che con quella anteriore.

Trattandosi di un telefono di fascia intermedia, anche il processore non è ai vertici del mercato. Tuttavia il MediaTek Dimensity 800U, già utilizzato anche su altri prodotti, si dimostra all’altezza del compito rendendo lo smartphone piuttosto fluido e reattivo. Ad aiutarlo ci pensano anche gli otto GB di memoria ram. Lo spazio d’archiviazione è da 128 GB UFS 2.2, espandibile con microSD rinunciando però alla funziona dual sim. Messo sotto torchio il vivo S21 5G non scalda particolarmente, ma spingendolo per periodi prolungati mette in evidenza i limiti della batteria da 4000 mAh. Da una parte questa capienza permette al telefono di essere particolarmente sottile, però a fine giornata si arriva con poco margine di sicurezza (10-15%). Un aiuto per fare qualche rabbocco di energia viene comunque assicurato dal sistema di ricarica veloce da 33W.

L’audio è discreto, ma è solo mono, manca il jack per le cuffie e non c’è l’impermeabilizzazione. Però, ovviamente, è un terminale 5G che copre tutte le principali bande. C’è l’NFC e il Bluetooth 5.1, anche se non supporta il wifi 6.

In conclusione, il vivo S21 5G si comporta bene in tutte le situazioni, senza brillare ma anche senza deludere. Il suo punto di forza, un unicum nel mercato, è la camera frontale che diventa un aiuto non banale per i creativi digitali. Si apprezza anche il design e la buona compattezza. Il prezzo di listino sembra però un po’ troppo elevato, 449 euro (nota bene: online si trova già con cifre più adeguate).

Voto: 8

Wired: camera frontale eccellente, sottile e leggero, buon display

Tired: batteria un po’ limitata, non c’è il jack audio, è espandibile ma si deve rinunciare alla doppia sim

