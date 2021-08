Questa copia di Super Mario Bros vale 2 milioni di dollari

9 Agosto 2021 – 11:29

Una copia del capolavoro della giapponese Nintendo del 1985 è stata mesa all'asta negli scorsi giorni ed è finita a un compratore anonimo per una cifra astronomica, che ha polverizzato l'ultimo record in materia infranto solo poche settimane fa. La cartuccia in questione era chiusa in una confezione di vendita originale e mai aperta.



Una copia del capolavoro della giapponese Nintendo del 1985 è stata mesa all'asta negli scorsi giorni ed è finita a un compratore anonimo per una cifra astronomica, che ha polverizzato l'ultimo record in materia infranto solo poche settimane fa. La cartuccia in questione era chiusa in una confezione di vendita originale e mai aperta.

Fonte: Fanpage Tech