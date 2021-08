La velocità di un NVMe in un formato poco più grande di una pendrive

9 August 2021 – 19:37

Su Amazon è possibile acquistare con un piccolo sconto, una delle unità SSD NVMe portatili più piccole del mercato da 500GB a meno di 100 euro.

The post La velocità di un NVMe in un formato poco più grande di una pendrive appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico