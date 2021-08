In Grecia gli incendi stanno distruggendo un’intera isola

9 Agosto 2021 – 18:04

Un uomo scappa dalla sua casa a Evia, in Grecia (foto: Ipa)Da sei giorni consecutivi, gli incendi stanno riducendo in cenere vaste distese di foreste e radendo al suolo le case degli abitanti dell’isola greca di Evia, dove oltre 2500 persone sono già state evacuate e molte altre stanno per imbarcarsi sui traghetti per essere portate in salvo. Negli ultimi 10 giorni, secondo i dati del programma europeo di monitoraggio degli incendi, in Grecia sono andati distrutti dalle fiamme oltre 56 mila ettari di terreno, rispetto a una media di 1700 ettari registrata tra il 2008 e il 2020.

Ad affrontare i roghi scoppiati sull’isola ci sono 17 tra aerei ed elicotteri antincendio, l’esercito greco e un totale di 570 vigili del fuoco, di cui 200 arrivati dall’Ucraina e dalla Romania. Nuovi aiuti stanno arrivando anche dalla vicina Serbia, il cui governo ha annunciato l’invio di 13 velivoli e altri 37 vigili. Inoltre, secondo le testimonianze riportate dal Guardian, molti tra gli abitanti più giovani dell’isola hanno contribuito alle operazioni di soccorso, portando in salvo i residenti più anziani o infermi e dando supporto alle squadre antincendio per bloccare le fiamme ai confini dei centri abitati.

La Guardia costiera greca ha già evacuato oltre 2000 persone via mare, di cui 349 durante la mattinata di domenica 8 agosto. Altre 23 persone sono state soccorse in serata da una motovedetta che pattugliava il litorale di Evia, dopo essere rimaste intrappolate dalle fiamme su una piccola spiaggia. Le temperature altissime, ormai stabili sopra i 40 gradi, stanno contribuendo ad aumentare la portata e la ferocia degli incendi e le autorità stanno usando navi militari, traghetti e perfino imbarcazioni da pesca per trasportare in salvo gli abitanti. Secondo le autorità, i roghi potrebbero essere stati appiccati deliberatamente e almeno 10 persone sono già state arrestate dalla polizia per incendio doloso, nella regione di Messinia nel Peloponneso.

