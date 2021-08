Iliad insieme a TIM per la banda larga di FiberCop

9 Agosto 2021 – 13:49

Iliad ha sottoscritto un accordo con TIM per partecipare al progetto di co-investimento di FiberCop, ovvero portare la FTTH in oltre 1.600 comuni.

