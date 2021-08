Il robot aspirapolvere 4-in-1 che pulisce e lava ogni tipo di pavimento

9 August 2021 – 11:36

Aspirare e spazzolare, ma anche lavare e risciacquare. Tutto con un solo strumento, a cui basta peraltro dare il via per poi attendere che la casa sia rimessa in ordina e ripulita. Così si presenta Tecbot M1, robot aspirapolvere multifunzione che può affrontare senza differenze pavimenti in legno, moquette e piastrelle. Ad innescare la sua azione è il sistema di navigazione Lds, che abbinato all’algoritmo proprietario Slam mappa l’ambiente e ottimizza il percorso per eliminare polvere e sporco, sfruttando una potenza di aspirazione che arriva a 4000 Pa e un motore brushless da 30.000 giri al minuto.

Grazie ai sensori integrati, invece, il robot ritorna in automatico alla base quando si trova a corto di energia. L’elemento in più, tuttavia, è il risciacquo automatico che assicura la pulizia del panno per il lavaggio del pavimento. Un accorgimento che migliora i predecessori del robot e, in sostanza, evita qualsiasi intervento umano nella gestione di Tecbot M1. Chi desidera provarne uno, qui lo può prenotare al costo di circa 445 euro, con spese di spedizione per l’Italia incluse e consegna a domicilio programmata a partire dal prossimo autunno.

The post Il robot aspirapolvere 4-in-1 che pulisce e lava ogni tipo di pavimento appeared first on Wired.

Fonte: Wired