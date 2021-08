Il power bank più comodo al mondo: iWalk mini scontato di oltre il 30%

9 Agosto 2021 – 19:50

Su Amazon è possibile acquistare, solo per poche ore, il power bank più pratico e comodo del mercato con USB Type-C e assenza di cavi.

The post Il power bank più comodo al mondo: iWalk mini scontato di oltre il 30% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico