Gigabyte vittima di un attacco ransomware

9 Agosto 2021 – 13:49

L’azione perpetrata fra il 3 e il 4 agosto: in risposta, la società ha spento l’intera infrastruttura IT così da evitare ulteriori danni.

