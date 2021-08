Belle foto dei pionieri afroamericani di Hollywood

9 Agosto 2021 – 18:04

Ben prima di Denzel Washington e Will Smith, Hollywood ha avuto una parata di attori afroamericani che oggi tanti hanno dimenticato, ma che, di fatto, hanno aperto la strada alla trasformazione dell’industria del cinema, dando il via al lungo e accidentato percorso dell’inclusione. Ancora oggi, infatti, nell’epoca di Black Lives Matter, il grande schermo si deve confrontare con il razzismo: ma per gli attori afroamericani la carriera del cinema, un tempo, era ancora più complicata.

I ruoli risultavano stereotipati, marginali o di supporto al protagonista bianco. Se oggi le cose stanno cambiando – seppur non manchino episodi che sottolineano il contrario, si ricordi qualche anno fa il j’accuse di Spike Lee sull’assenza di afroamericani nella rosa dei candidati agli Oscar – le difficoltà di sfondare a Hollywood con la pelle nera, nei primi anni del Novecento, spesso risultavano insormontabili.

Le foto proposte ricordano chi sin dall’inizio si è fatto strada nello star system hollywoodiano, proprio negli anni in cui il cinema diventava di tutti. Anderson è il primo afroamericano ad avere un ruolo regolare in un programma radiofonico nazionale (e poi anche in tv). Nina Mae McKinney è stata una delle prime star del cinema afroamericano. Paul Robenson, attivista per i diritti civili,è apparso in The Proud Valley (1940) e Destino (1942). E, ancora, Hattie McDaniel, prima attrice afroamericana ad aver vinto un premio Oscar per Via col vento. Fino a Sidney Poitier, forse la prima vera icona di Hollywood di origine afroamericana.

