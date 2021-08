Philipp Plein, il fashion incontra le criptovalute

8 Agosto 2021 – 13:49

I negozi fisici del marchio, così come il suo store e-commerce, accetteranno pagamenti in Bitcoin, Ethereum e altre 13 monete digitali.

The post Philipp Plein, il fashion incontra le criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico