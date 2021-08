Echo Flex e Alexa entra a casa tua a soli 19,99€

8 Agosto 2021 – 19:49

Echo Flex è il dispositivo Amazon più piccolo che attacchi alla presa e ti fa utilizzare Alexa come meglio vuoi: musica, news e tutto ciò che desideri

The post Echo Flex e Alexa entra a casa tua a soli 19,99€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico