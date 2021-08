Bonus rottamazione TV: 20% di sconto dal 23 agosto

8 Agosto 2021 – 13:49

A partire dal 23 agosto si potrà sfruttare lo sconto del 20% per l’acquisto di una TV compatibile con lo standard DVB-T2, rottamando quella vecchia.

