Virgin Galactic: biglietti da 450.000 dollari

7 Agosto 2021 – 13:49

Dopo il successo del primo volo con equipaggio a bordo (due piloti e quattro passeggeri, tra cui Richard Branson), Virgin Galactic ha comunicato la riapertura delle vendite dei biglietti. Rispetto ai prezzi precedenti c’è stato un sostanzioso aumento. Per volare nello spazio servono ora 450.000 dollari. L’azienda ha inoltre svelato che a fine settembre è […]

