NOW smart Stick: applicazioni e 3 mesi inclusi a PREZZO WOW

7 Agosto 2021 – 19:49

Now smart stick è un prodottino eccezionale che rende la tua TV smart in un millisecondo: lo attacchi e tac, ti godi lo streaming ovunque.

The post NOW smart Stick: applicazioni e 3 mesi inclusi a PREZZO WOW appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico