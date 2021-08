G20 approva 12 azioni per la transizione digitale

7 Agosto 2021 – 13:49

Al termine della riunione del G20 digitale, svoltasi a Trieste, sono state approvate 12 azioni necessarie per accelerare la trasformazione digitale.

