Eni controlla il 100% di Be Power e 5000 colonnine

7 August 2021 – 10:30

ENI ha acquistato il 100% di Be Power e l’intero parco da 5000 colonnine di ricarica del gruppo diffuse sull’intero territorio nazionale.

