Twitter permetterà di aggiungere due co-conduttori agli Spaces

6 August 2021 – 17:09

(foto: Pavlo Gonchar/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Il 3 agosto Twitter ha detto addio ai Fleet, la sua versione delle Storie, per continuare a puntare sugli Spaces, le stanze audio sul modello di Clubhouse che l’azienda fondata da Jack Dorsey ha introdotto l’anno scorso.

Dopo un test limitato Twitter ha allargato la funzionalità a chiunque abbia almeno 600 follower a maggio. Ora il social offre a chi ospita uno Space la possibilità di aggiungere due co-conduttori, che si possono collegare tramite un sistema di inviti.

Gli spazi potranno così avere un host principale, due co-host aggiuntivi e fino a dieci relatori-utenti con la possibilità di parlare. Avere a disposizione altri co-conduttori renderà il compito della moderazione delle discussioni molto più gestibile. I co-host saranno in grado di controllare le richieste degli oratori, ammettere qualcuno a parlare e eliminare chiunque nello Spazio.

Senza i Fleet gli Spazi di Twitter sono al momento l’unica funzionalità che si trova sopra il feed principale nell’app. Quella posizione è privilegiata e, come le storie Instagram, attira l’attenzione su tutto ciò che un social network vuole che i suoi utenti controllino prima. Prova di quanto il social stia puntando sugli Spazi.

Twitter ha anche iniziato a implementare una scheda dedicata per facilitare la scoperta di nuovi Spazi, facendo emergere le stanze audio dal vivo in tempo reale in una posizione centrale.

La corsa ad accaparrarsi gli audio-eventi è molto combattuta e sembra appena iniziata. A giugno, Spotify ha lanciato Greenroom, un’app autonoma che consente alle persone di creare eventi vocali da 1.000 persone.

Nello stesso periodo Facebook ha anche annunciato le proprie sale audio dal vivo, chiamate Live Audio Rooms, mentre Discord, già leader delle chat vocali, ha aggiunto canali per eventi dal vivo. Clubhouse, che l’anno scorso ha dato inizio a questo trend, tenta di tenere il passo e nelle scorse settimane ha fatto sapere che l’accesso alla propria app non sarà più solo su invito.

