Tutto quello che c’è da sapere sulla serie Marvel What If…?

6 Agosto 2021 – 15:04

La nuova serie animata legata al Marvel Cinematic Universe What If…? debutta l’11 agosto sullo streaming Disney+. Ennesima produzione che espande la fase 4 dell’universo supereroistico, passerà poi il testimone ai titoli cinematografici Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2. A differenza dei lavori che l’hanno preceduta, ovvero WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, questa volta le carte vengono sparigliate ben bene e le regole riscritte. Per saperne di più:

1. Il cosiddetto “multiverso”

https://www.youtube.com/watch?v=tNZf5ASC4Fk

Come sa bene chi è arrivato all’ultimo episodio della serie Loki, all’interno del mondo narrativo Marvel si è aperto il cosiddetto “multiverso”, cioè l’intricata sequenza di dimensioni e linee temporali parallele che oramai si intrecciano senza soluzione di continuità. Questo significa che, attraverso i potenti mezzi dell’animazione, avremo modo di vedere ciò che accade nelle versioni alternative della nostra Terra, in cui magari l’agente Carver ha preso il posto di Capitan America, Tony Stark non è mai diventato Iron Man perché salvato da Killmonger, Spider-Man entra in contatto con la magia del Mago supremo e, ancora, gli Avengers sono diventati degli zombie. Ognuno dei 10 episodi esplorerà una possibilità inedita, che risponde alla domanda: “Che cosa sarebbe successo se…?”.

2. Non si scappa dal “canone”

https://www.youtube.com/watch?v=HwioB_clHgg

Si potrebbe immaginare che What If…? sia una specie di divertissement per i più impallinati con il mondo Marvel, un modo per giocare con personaggi, eventi e ambientazioni di fumetti e film. In realtà sembra che voglia fare molto più: “Senza scendere troppo nel dettaglio, posso dirvi che What If…? è importante al pari di ogni altro titolo e ben intrecciato nell’arazzo”, ha dichiarato il produttore esecutivo Brad Winderbaum, facendo intendere che questa serie animata può essere collocata all’interno del canone ufficiale del Marvel Cinematic Universe. Dunque, ciò che accadrà qui potrà avere conseguenze sull’andamento dell’intero mondo narrativo. Infatti, non è un caso che esca adesso, anticipando i due film Spider-Man 3 e Doctor Strange 2 in cui pare che il multiverso giocherà un ruolo fondamentale: gli spettatori arriveranno così preparati alle sue possibili conseguenze.

3. C’è sempre un “Osservatore”



Dicevamo: ciascuno dei 10 episodi racconterà una storia a sé. Ma ci sarà un elemento che farà da collante: il narratore. E cioè un personaggio noto agli appassionati dei fumetti: Uatu o l’Osservatore. Qui doppiato da Jeffrey Wright, che fa parte di un’avanzatissima specie umanoide che, dopo aver assistito al collasso di parecchie civilizzazioni nella galassia, decide di ritirarsi da ogni coinvolgimento, ma di registrare al contempo tutti gli eventi che accadono nel multiverso. Uatu, in particolare, è fra gli Osservatori quello preposto al controllo della Terra e, nonostante il suo intento originale sia appunto di non intervenire mai, sappiamo dai fumetti che ogni tanto è venuto meno a questa sua promessa. A quanto pare, però, in What If…? farà fede al suo nome: “È un po’ come il tizio che ha filmato il Pizza Rat [il topo divenuto virale perché camminava trascinandosi dietro un pezzo di pizza nella metropolitana di New York, ndr]”, ha spiegato il modo bizzarro lo sceneggiatore A.C. Bradley. “Non vuole accarezzarlo, non vuole diventare suo amico. È semplicemente affascinato”.

4. Quelle voci



Saranno tantissimi gli attori del Marvel Cinematic Universe che riprenderanno i loro ruoli, anche se in qualità di doppiatori: si va da Hayley Atwell, che ritorna nella parte dell’agente Carter, a Josh Brolin che interpreta di nuovo Thanos, passando per il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, Killmonger di Michael B. Jordan, Nebula di Karen Gillian… Ancora Paul Bettany, Don Cheadle, Michael Douglas, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e molti altri. Grazie a questa serie animata ci sarà modo di sentire ancora una volta la voce di Chadwick Boseman: prematuramente scomparso nel 2019, aveva già terminato il doppiaggio che l’aveva riportato nei panni di T’Challa, il personaggio che l’ha reso immortale in Black Panther.

5. Come i fumetti



What If…? non è certamente la prima occasione in cui Marvel si diverte a sovvertire le trame canoniche che tutti conosciamo. Anzi, l’origine di questa seria sta proprio nei fumetti del 1977 a cui sono seguite 13 collane. Nel primissimo numero ci si chiedeva: “What If Spider-Man had joined the Fantastic Four?”, immaginando Peter Parker tra le fila dei Fantastici 4. Anche queste storie erano inizialmente narrate da Uatu dalla sua base sulla Luna, successivamente però sono stati introdotti altri narratori (compreso il cameo di Brian Michael Bendis, storico autore Marvel). Non si contano le storie inventate nel corso delle varie pubblicazioni, da Capitan America eletto presidente a Wolverine che diventa il nuovo Punisher, da Iron Man descritto come un traditore a Tempesta che acquisisce i poteri della Fenice nera, da Jessica Jones che entra negli Avengers a Xavier e Magneto che fondano insieme gli X-Men.

The post Tutto quello che c’è da sapere sulla serie Marvel What If…? appeared first on Wired.

Fonte: Wired