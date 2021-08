Smartphone pieghevoli, il boom arriverà nel 2023

6 Agosto 2021 – 18:44

(Foto: Huawei)Gli smartphone pieghevoli (foldable) hanno debuttato quasi come un esercizio di stile, ma negli ultimi anni si sono riservati una piccola fetta di mercato che è destinata a decuplicare nel giro dei prossimi due anni. Ad affermarlo è una recente indagine di Counterpoint Research, che ha previsto una crescita costante dei modelli con schermo flessibile.

Secondo i dati presentati nello studio, la crescita dal 2020 al 2021 sarà del triplo fino a un totale di 9 milioni di dispositivi consegnati per gettare le basi verso un salto di 10x entro il 2023: è interessante notare come Samsung avrà quasi il monopolio del mercato, con l’88% della torta. D’altra parte, è la società che più sta investendo in questo segmento e siamo a cinque giorni al debutto della nuova generazione di pieghevoli Samsung che sarà protagonista dell’evento Unpacked del prossimo 11 agosto.

Oltre al top di gamma Galaxy Fold 3 che porterà in dote molte delle tecnologie e delle funzionalità della famiglia Note (a partire dal pennino) ci sarà anche la conchiglia Flip 3. I sudcoreani erano stati i primi dei grandi nomi (dopo Royole Flexpai) a rompere gli indugi su scala globale, seguiti dai Mate X di Huawei e da Motorola che ha puntato sul fascino vintage dei Razr.

Altri produttori sono attesi al varco, con in prima fila i cinesi di Oppo e Xiaomi che sono da tempo al centro dei rumors. Per i primi è lecito attendersi un’ammiraglia, magari con qualche chicca come la fotocamera sotto al display. Per i secondi, l’attesa è dovuta anche al ben noto basso margine di ricavo, che in modelli complessi come i pieghevoli rende più difficile uscire se non a tecnologia matura.

Se davvero il mercato decuplicherà, allora potrebbero essere più consistenti le chance di vedere anche un Pixel foldable di Google fino alla chimera dell’iPhone pieghevole.

