Sennheiser HD 400s oggi al 28% di sconto | Offerte Amazon

6 Agosto 2021 – 13:50

Vanno in offerta le Sennheiser HD 400S, le ottime cuffie over-ear sono scontate del 28% su Amazon, con un risparmio di circa 19 euro.

The post Sennheiser HD 400s oggi al 28% di sconto | Offerte Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico