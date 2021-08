La sveglia smart di Xiaomi è uno SPETTACOLO (21€)

6 Agosto 2021 – 19:49

La sveglia smart di Xiaomi è un vero e proprio gioiellino, che porti a casa a prezzo bassissimo da Amazon: solo 21€ circa con spedizioni gratis.

The post La sveglia smart di Xiaomi è uno SPETTACOLO (21€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico