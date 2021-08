Come fare video professionali con iPhone e iPad

6 Agosto 2021 – 9:04

Si possono fare video professionali senza il computer tradizionale? Man mano che passa il tempo la risposta è sempre più “sì”. Ci sono pubblicità, cortometraggi e filmati che hanno una peculiarità: sono stati girati integralmente con iPhone. E servizi di videonews, documentari e contenuti YouTube che vengono montati sul campo.

Per molti professionisti il merito non è solo quello dell’hardware. Dopotutto da tempo si dice che la videocamera multiobiettivo di iPhone è capace di riprese ad altissima qualità e che l’iPad ha una potenza di calcolo equivalente a quella di un computer di media potenza. Le applicazioni di base per videoripresa (Fotocamera) e montaggio (iMovie, opzionale di Apple) non coprono tutte le necessità dei professionisti o degli amatori di alto livello. Per quello negli ultimi anni si sono distinte due app, che si acquistano a parte ma che consentono di prendere il controllo dell’apparato di ripresa dell’iPhone o dell’iPad e poi di effettuare montaggi di qualità professionale, e che in questi ultimi giorni sono state aggiornate aggiungendo ancora nuove funzionalità.

FiLMiC Pro

Ripresa video Filmic Pro (immagine Filmic)L’app di FiLMic consente di prendere il controllo della videocamera multiobiettivo dell’iPhone: migliore la versione dell’hardware a disposizione, migliori i risultati, anche se i produttori spiegano che mantengono per quanto più tempo la compatibilità all’indietro: attualmente è possibile usarla con un iPhone 6S e 6S Pro. A pagamento (costa 16,99 euro), è stata usata per girare in 4K il film Tangerine, alcuni video di Lady Gaga e Selena Gomez e varie altre produzioni. Il vantaggio? Basta montare un iPhone di ultima generazione su un gimbal o un altro tipo di supporto che aiuti a stabilizzare la ripresa, e il cameraman ha in mano un software sofisticato capace di girare a 8 e 10 bit..

La nuova versione di FiLMiC Pro ha ancora più funzionalità: si possono impostare i comandi base di utilizzo per la ripresa, dalla temperatura del colore e bilanciamento alla qualità dell’immagine (risoluzione, framerate, numero di pixel he definiscono l’immagine ma anche i livelli di audio e l’uso di microfoni esterni) al girato vero e proprio (messa a fuoco ed esposizione).

Una possibilità interessante è quella di andare oltre gli obiettivi presenti su iPhone con aggiuntivi compatibili la app: dal riuso di obiettivi tradizionali a quello di lenti speciali come quelle anamorfiche, usate nel cinema, che comprimono in un formato tradizionale una immagine in cinemascope, consentendo poi in fase di montaggio di farla “esplodere” recuperando una larghezza di campo superiore a quella fisica del sensore.

I tipi di clip che si salvano possono avere vari formati incluso quelli compatibili con LumaFusion, e se si vuole passare il video direttamente dall’iPhone all’iPad per l’archiviazione e il montaggio è possibile farlo direttamente sul campo con AirDrop, senza usare fili, prefigurando una opportunità particolarmente interessante per videogiornalisti o youtuber che lavorano sul campo e hanno bisogno di mettere online rapidamente i contenuti.

LumaFusion 3

Montaggio video LumaFusion (immagine LumaFusion)La nuova versione della app per i montaggi pro sia su iPhone che su iPad (e adesso Mac con M1) ha fatto un ulteriore passo in avanti e consente di applicare filtri di stabilizzazione e accesso a file esterni direttamente sul portatile con una potenza e flessibilità paragonabili alle principali suite video per computer, cioè Adobe Premiere e Final Cut di Apple stessa.

L’app LumaFusion (32,99 euro più acquisti in app) di Luma Touch monta sei tracce audio e video e permette di fare tutti i tipi di montaggi (lineare, seriale e ibridi) e i principali effetti (dai chomakey con il green screen alle distorsioni e un’ampia serie di effetti di titolazione) sino al nuovo “lock and load stabilizer” più una serie di strumenti di correzione di colori tra cui quella compatibile con FiLMiC deLoc oppure i formati tradizionali .cube e .3dl, oltre alla gestione di immagini con 120 o 240 fps che permettono ad esempio la creazione di time lapse o effetti al rallentatore in fase di montaggio.

La cosa particolare di LumaFusion è che la sua interfaccia è stata pensata da zero per dispositivi touch e, al limite, per l’uso con la penna Apple Pencil: la fluidità di tutte le attività non richiede una tastiera o un mouse. Tra le novità della nuova versione c’è la possibilità di accedere ai video direttamente da una unità di memoria esterna per gli iPad con porta Usb-C, permettendo di lavorare senza ingolfare la memoria interna dell’iPad. Inoltre, si possono gestire con più flessibilità le tracce audio grazie anche alla compatibilità con le unità audio sviluppate da terzi che si integrano nel software.

Infine c’è anche una funzione di esportazione dei file in formato FCPXML per Final Cut Pro, disponibile con una spesa supplementare di 21,99 euro.

Il valore aggiunto

Al di là di tutto il vero valore aggiunto di una soluzione video completa di ripresa, editing, gradazione e montaggio finale, oltre che di trasferimento usando la connessione 4G/5G di iPhone e iPad, è nella compattezza, relativa economicità e portabilità. Un telefono e un tablet, che insieme pesano meno di un chilogrammo e possono stare tranquillamente in uno zainetto da trekking, consentono di arrivare a una qualità di ripresa da broadcast e, con l’aggiunta di pochi accessori (microfoni esterni, stabilizzatori, gimbal) addirittura essere praticamente indistinguibili da una soluzione professionale tradizionale, mantenendo anche una notevole retrocompatibilità con telefoni e tablet (a partire da iOS 13 e iPadOS 13 per le ultime versioni).

