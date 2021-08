Apple iMessage: addio alla crittografia E2E?

6 Agosto 2021 – 13:49

La nuova funzionalità di iMessage che individua immagini pedopornografiche sul dispositivo richiede la disattivazione della crittografia end-to-end.

