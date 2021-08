Apple analizzerà le foto degli iPhone per cercare immagini di abusi sessuali su minori

6 Agosto 2021 – 14:29

L’obiettivo del nuovo strumento è quello di “proteggere i bambini dai predatori che utilizzano strumenti di comunicazione per reclutarli e sfruttarli e limitare la diffusione di materiale sugli abusi sessuali su minori”. Con questa novità Apple potrà scansionare le immagini che i dispositivi invieranno in Cloud prima che venga archiviata in Foto di iCloud.

Fonte: Fanpage Tech