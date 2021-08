Regione Lazio: Engineering estranea alla vicenda

5 Agosto 2021 – 19:49

Engineering ha confermato la sua estraneità rispetto all’attacco subito dalla Regione Lazio, quindi le ricostruzioni fatte dalla stampa sono false.

Fonte: Punto Informatico