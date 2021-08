Offerte Notebook e accessori: fino a 600€ di rimborso sull’acquisto di un nuovo PC

Offerte Notebook accessori : fino a 600€ di rimborso sull’acquisto di un nuovo PC

5 Agosto 2021 – 20:29

Notebook, mouse, ma anche cuffie e smart pen: questi e tanti altri prodotti in sconto su Mediaworld e Amazon questa settimana. Ma non solo, perché da MediaWorld si potrà anche approfittare di un rimborso fino a 600 euro per la rottamazione dei vecchi PC con la promo Supervaluta il tuo usato. Vediamo come approfittare della promo e quali sono i prodotti in offerta!Continua a leggere



Notebook, mouse, ma anche cuffie e smart pen: questi e tanti altri prodotti in sconto su Mediaworld e Amazon questa settimana. Ma non solo, perché da MediaWorld si potrà anche approfittare di un rimborso fino a 600 euro per la rottamazione dei vecchi PC con la promo Supervaluta il tuo usato. Vediamo come approfittare della promo e quali sono i prodotti in offerta!

Continua a leggere Notebook, mouse, ma anche cuffie e smart pen: questi e tanti altri prodotti in sconto su Mediaworld e Amazon questa settimana. Ma non solo, perché da MediaWorld si potrà anche approfittare di un rimborso fino a 600 euro per la rottamazione dei vecchi PC con la promo Supervaluta il tuo usato. Vediamo come approfittare della promo e quali sono i prodotti in offerta!

Fonte: Fanpage Tech