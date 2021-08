La stagione 2 di Omicidio a Easttown secondo Kate Winslet

I sette episodi di Omicidio a Easttown, crime Hbo che da noi è stato recentemente trasmesso su Sky e Now, hanno conquistato gli spettatori: merito della trama avvincente e dell’interpretazione straordinaria di Kate Winslet. Sebbene la storia sia conclusa, c’è chi vorrebbe una seconda stagione per vedere ancora all’opera Mare Sheehan. A giugno il boss delle produzioni Hbo Casey Bloys ha dichiarato che non c’è in programma un ulteriore ciclo di puntate; però, più di recente, la stessa protagonista ha detto che il creatore della serie Brad Ingelsby ha “idee molto belle” su come continuare la vicenda.

L’attrice vuole comunque andare cauta, perché ritornare in quei panni non è poi così semplice: “Alla fine delle riprese ci siamo detti: ‘Dannazione, non potremmo mai farlo di nuovo. Se Hbo ci chiede una stagione due, dobbiamo dire assolutamente di no’”, ha dichiarato in una video-intervista con Entertainment Weekly. “Brad, però, ha condiviso alcune idee molto belle. Vedremo che cosa succederà. Devo anche capire se riuscirei di nuovo. Posso attraversare tutto questo di nuovo? Mi è costato molto a livello emotivo essere lei”. Mare è una detective in piena crisi esistenziale che non riesce a risolvere il caso di una ragazza scomparsa e nel frattempo deve far fronte ai tanti traumi della sua vita, dal suicidio del figlio al divorzio fino alla battaglia legale per la custodia del nipotino.

Per stessa ammissione di Kate Winslet il personaggio è “un casino totale”, ma non può nemmeno negare di essere attratta, esattamente come il pubblico, da una figura così complessa e magnetica: “Mi manca. Davvero. È una sensazione stranissima, come se fossi in lutto”, si è confidata in un’altra intervista. “C’è qualcosa che crea dipendenza in Mare: è così stravagante e amabile, brillante, reale. Mi è proprio piaciuto interpretarla”. Insomma, nonostante alcune ritrosie è quasi certo che l’attrice premio Oscar sia molto più che intenzionata a tornare sul set di Omicidio a Easttown. La palla, adesso, è nelle mani di Hbo.

