La fotocamera sotto lo schermo che (finalmente) scatta belle foto

5 Agosto 2021 – 18:34

(Foto: prototipo Oppo)Oppo ha presentato la nuova tecnologia di fotocamera sotto lo schermo che punta a risolvere il grande limite (emerso finora) di questa soluzione, ossia una scarsa resa fotografica finale. Il colosso cinese ha scelto una via molto concreta per consentire alla luce di giungere in modo più consistente al sensore nascosto al contempo senza inficiare la qualità del display.

La cosiddetta under screen camera (usc) è l’obiettivo di molti produttori che puntano a incorporare la fotocamera frontale al di sotto dello schermo per ottimizzare spazi, design e componentistica interna. Ma si sa che la fotografia è luce e qualcosa che si interpone tra il mondo e le lenti è un problema ostico da risolvere. Serve infatti che il pannello sovrastante sia molto sottile e il più possibile trasparente, qualcosa che non è semplice da bilanciare con la necessità di un display ad alta risoluzione e resistente agli urti.

(Foto esempio: Oppo)Il primo smartphone con fotocamera sotto allo schermo uscito in commercio è stato Zte Axon 20, che può scattare selfie accettabili in condizioni di luce ambientale ideale, ma patisce inevitabilmente buio e ombra. Oppo finora non ha ancora presentato smartphone, seppur sia stata tra le prime società a mostrare prototipi: una scelta saggia, per non accelerare i tempi e debuttare solo con una tecnologia matura come quella presentata.

Nella soluzione di Oppo, per accogliere più luce lo schermo sopra al sensore posiziona i pixel con una struttura a differente geometria (a destra, nella foto qui sotto), senza però diminuirne il numero, dunque senza modificare la densità e la risoluzione. Inoltre, l’area interessata sfrutta un nuovo materiale trasparente per i circuiti, con un’ampiezza ridotta del 50% con controllo del singolo diodo invece che a coppie come nel resto del display. Il risultato è che è possibile controllare con accuratezza la cromaticità e la luminosità dell’intero schermo con una deviazione di circa il 2%, con un’immagine complessiva omogenea e senza distorsioni.

(Foto: Oppo)La seconda freccia nella faretra è quella dell’intelligenza artificiale, che sfrutta gli algoritmi proprietari per compensare mancanze e correggere i difetti creati dall’ostacolo dello schermo evitando effetti di diffrazione, riflessi o cali di definizione. Come si può immaginare, Oppo ha addestrato la sua a.i. con migliaia di foto per consentirle di riconoscere elementi, oggetti e particolari sui quali lavorare.

Non si sa ancora quando uscirà il primo smartphone Oppo con queste soluzioni, che però promettono bene per aprire in modo definitivo la via della fotocamera sotto lo schermo.

