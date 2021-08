Il primo prototipo di Ps5 (a forma di V) è apparso su eBay

5 Agosto 2021 – 12:04

(Foto: @Zuby_Tech Twitter)Sin dalla prima apparizione nei disegni tecnici, il dev kit di Ps5 ha subito attratto l’attenzione per la singolare forma massiccia a V simile quasi a un motore quando piazzato in verticale. Le linee definitive della Playstation di nuova generazione sono poi risultate ben differenti da quelle degli speciali prototipi destinati alla fase di sviluppo software, dando ancora più fascino a questi pezzi molto rari. Uno di questi è apparso fugacemente su eBay.

Le console inserite nell’asta erano in realtà due con appunto il dev kit altrimenti noto come Dfi-D1000aa e il kit di test Dfi-T1000aa del tutto simile a una normale Ps5 fatto salvo per appunto la scritta test. Dopo poche ore e dodici rilanci, la somma raggiunta era di ben 2850 euro, ma l’inserzione si è chiusa improvvisamente.

Per fortuna, ben due utenti avevano già documentato il tutto su Twitter ovvero Zuby Tech e iDCx1337. Le console prototipali sembravano in ottimo stato di conservazione ed erano probabilmente anche funzionanti.

Il dev kit di Ps5 apparso su eBay (con due DualSense neri a corredo) ha esattamente le stesse sembianze dei primi concept sulla console. C’è una spiegazione molto pratica dietro al design: gli ingegneri e sviluppatori effettuano i test utilizzando molti kit impilanti uno sull’altro e la forma a V facilita la ventilazione del lotto e dunque il raffreddamento evitando ko da surriscaldamento.

Non è chiara la causa della rimozione da eBay, sarebbe più che comprensibile che sia stata la stessa Sony a muoversi per tutelarsi. I dev kit sono infatti utilizzati per sviluppare contenuti e giochi, possono contare su una potenza di solito più alta rispetto alla console finale e, come è facile immaginare, possono contenere informazioni molto preziose e delicate che sarebbe meglio tenere riservate, quantomeno a così breve distanza dal lancio del prodotto.

Attendendo che qualche appassionato modifichi una Ps5 nella forma del dev kit, per i collezionisti videoludici dovrà passare ancora qualche anno prima di mettere mano su uno degli esemplari realizzati. Raggiungerà le somme incredibili di altri pezzi rari?

