I migliori braccialetti smart a meno di 50 euro

5 Agosto 2021 – 18:04

Foto: AmazFitComodi e leggeri da indossare, i braccialetti smart (chiamati anche fitband o smartband) sono una valida alternativa agli smartwatch sopratutto per chi desidera avere a portata di polso alcune funzioni essenziali per tracciare le attività quotidiane e magari gestire alcune funzioni essenziali dello smartphone senza però investire un budget molto elevato. Ecco i migliori 5 modelli in vendita a meno di 50 euro.

Huawei Band 6

Foto: HuaweiCon un design che lo rende molto simile a uno smartwatch tradizionale, la smartband di Huawei monta uno schermo touchscreen FullView da 1,47 pollici. Ideale per gli sportivi, include 96 modalità di allenamento ed è in grado di misurare i parametri vitali essenziali. Non mancano le funzioni per consultare i messaggi ricevuti, controllare la musica e la fotocamera dello smartphone. È disponibile in quattro colori differenti a 59 euro, ma si trova anche in offerta a 44,90 euro sul sito ufficiale e a qualche euro in più su Amazon.



Honor Band 5

Foto: HonorLa tecnologia a infrarossi TruSeenTM 3.0 offre un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca consentendoci di rimanere a lungo nella zona fitness. La presenza del sensore a sei assi permette a Honor Band 5 di riconoscere i quattro stili di nuoto principali e tracciarne la velocità velocità, distanza, calorie bruciate e punteggio SWOLF. La batteria dura fino a 14 giorni in standby. Costa 34,90 euro (qualcosa in meno su Amazon). Per chi preferisce utilizzare un display più ampio, c’è il nuovo Honor Band 6, molto simile a Huawei Band 6, venduto a 49,90 euro.



Oppo Band

Foto: OppoLa fitband di Oppo è disponibile in duplice versione: tuttavia, le differenze sono esclusivamente estetiche. Utile per rispondere alle chiamate e gestire le notifiche direttamente dal polso, impostare allarmi e controllare le condizioni meteo, questo dispositivo svolge le funzioni tipiche degli activity tracker, infatti, può monitorare il sonno, la frequenza cardiaca e include un sensore ottico SpO2. Compatibile con iOS 12 e Android 6 – e versioni successive – è in vendita su Amazon a 29,90 euro.



AmazFit Band 5

Foto: AmazFitGrazie al supporto per i comandi vocali di Amazon Alexa, questo braccialetto smart ci permette di impostare sveglie, creare liste della spesa e fornirci traduzioni semplicemente utilizzando la voce. Il sensore ottico PPG BioTracker 2 garantisce una misurazione del battito cardiaco con precisione di livello professionale. La batteria può durare fino a 15 giorni con un’utilizzo tipico. AmazFit Band 5 è in vendita a 34,90 euro, ma è in offerta su Amazon a 27,99 euro.



Mi Smart Band 6

Foto: XiaomiDotato di un display amoled da 1,59 pollici , Mi Smart Band 6 di Xiaomi può essere indossato sotto la doccia e mentre si nuota poiché è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità. Include 30 modalità fitness e permette di misurare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Include funzioni per monitorare lo stress e guidarci nello svolgimento di alcuni esercizi di respirazione. È in vendita nello store ufficiale a 44,99 euro e su Amazon a un paio di euro in più.

The post I migliori braccialetti smart a meno di 50 euro appeared first on Wired.

Fonte: Wired