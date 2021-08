YouTube avrà un abbonamento premium lite che rimuove gli annunci

(foto: Unsplash)Nel tentativo di aumentare le iscrizioni a YouTube Premium, Google sta testando un abbonamento a un prezzo inferiore in alcune parti d’Europa. Questo piano offre una visualizzazione senza pubblicità, ma non comprende tutte le altre funzionalità premium.

Il nuovo abbonamento non comprende quindi i download offline, YouTube Music e la riproduzione dei video in background sui dispositivi mobili. Un utente di Resetera ha notato per la prima volta la possibilità di iscriversi a YouTube Premium Lite nei Paesi Bassi, Finlandia e Svezia mentre cercava di annullare il suo servizio a pagamento.

Foto: via ReseteraIl piano costa 6,99 euro al mese, lo stesso del livello studente, mentre il prezzo dell’abbonamento premium normale è di 11,99 euro. YouTube ha confermato a The Verge che sta testando l’offerta anche in Belgio, Danimarca, Lussemburgo e Norvegia con prezzi equivalenti locali.

La pagina di YouTube Premium Lite afferma che abbonandosi a questo prezzo si ottiene YouTube e YouTube Kids senza annunci su più dispositivi, inclusi dispositivi mobili, desktop e Tv.

In passato, YouTube ha annunciato incentivi per gli utenti paganti, inclusi prodotti gratuiti come Google Stadia e funzionalità come i download automatici.

La nuova scommessa di YouTube punta ad attirare gli utenti stanchi delle pubblicità ma non troppo interessati a funzionalità aggiuntive. Bisognerà capire se anche il prezzo di Lite, che è circa il 60% di un piano normale, invoglierà la gente ad abbonarsi.

YouTube ha comunque fatto sapere che l’abbonamento attuale è in una fase sperimentale e che sta considerando di implementare più piani in base al feedback del pubblico.

