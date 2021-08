TECLAST F15S: notebook in offerta con questo CODICE SCONTO (-70€)

4 Agosto 2021 – 16:49

Va in offerta il TECLAST F15S, un PC portatile di fascia bassa con buone prestazioni e un ampio display, lo sconto di oggi è di 70€.

The post TECLAST F15S: notebook in offerta con questo CODICE SCONTO (-70€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico